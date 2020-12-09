YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da 62 kişiye sokağa çıkma ihlali cezası

Malatya’da 62 kişiye sokağa çıkma ihlali cezası

MALATYA HABERLERİ  | 09.12.2020 10:59 | Son Güncelleme

Malatya’da polis, 48 saatte sokağa çıkan 62 kişiye sokağa çıkma cezası kesildi.Polisin yaptığı denetlemelerde, son 48 saatte sokağa çıkma ihlali yapan toplam 62 kişiye de 55 bin 800 TL ceza yazıldı.Polis sorumluluk alanında son 48 saatte yapılan denetimlerde, maske takmayan 26 kişiye toplam21 bin 60 TL, sigara içen 4 kişiye 3 bin 600 TL ceza kesilirken, izolasyon ihlali yapan 1 kişi de evine yönlendirildi.Malatya’da, korona hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilen 2 kişi bulunuyor.

Malatya’da 62 kişiye sokağa çıkma ihlali cezası

Malatya’da polis, 48 saatte sokağa çıkan 62 kişiye sokağa çıkma cezası kesildi.
Polisin yaptığı denetlemelerde, son 48 saatte sokağa çıkma ihlali yapan toplam 62 kişiye de 55 bin 800 TL ceza yazıldı.
Polis sorumluluk alanında son 48 saatte yapılan denetimlerde, maske takmayan 26 kişiye toplam21 bin 60 TL, sigara içen 4 kişiye 3 bin 600 TL ceza kesilirken, izolasyon ihlali yapan 1 kişi de evine yönlendirildi.
Malatya’da, korona hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilen 2 kişi bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

Malatya Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:25
Öğle
12:24
İkindi
14:52
Akşam
17:13
Yatsı
18:35

Malatya Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
Orhanoğlu Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Taşdemir Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.