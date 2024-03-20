YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da 7 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Malatya'da 7 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

AA AA
20.03.2024 08:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 7 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Malatya'da 7 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

B.D'nin kullandığı araç, Turgut Özal Caddesi Güngör Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen sırasıyla E.Ş, K.G.D, G.G, K.K, H.K. ve N.T. yönetimindeki araçlarla çarpıştı.

Kazada, sürücüler B.D. (22), E.Ş. (40) ve K.G.D. (21) ile araçlarda bulunan M.Z. (25) ve Z.N.Ş. (11) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Z.N.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir merkezli DHKP-C operasyonunda 18 gözaltıİzmir merkezli DHKP-C operasyonunda 18 gözaltı
U dönüşü yapan motosiklete minibüsün çarptığı kaza kamerada: 1 ölüU dönüşü yapan motosiklete minibüsün çarptığı kaza kamerada: 1 ölü
Kadıköy’de kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralıKadıköy’de kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza yaralı

Malatya Namaz Vakitleri 20 Mart Çarşamba

İmsak
05:02
Sabah
06:23
Öğle
12:39
İkindi
16:04
Akşam
18:45
Yatsı
20:02

Malatya Nöbetçi Eczaneler20 Mart Çarşamba

İzci eczanesi
Yesilyurt
Begüm eczanesi
Battalgazi
Park eczanesi
Battalgazi
Hacettepe eczanesi
Yesilyurt
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.