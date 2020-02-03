Malatya’da 7 tarım projesi desteklenecek

Malatya’da 7 tarım projesi desteklenmeye hak kazanırken, toplam proje bütçesinin 10 milyon 107 bin 136 TL olduğu belirtildi.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada,

“2019/30 Nolu Kırsal Kalkınma Destekleri 13.Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 2 Ağustos 2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğ kapsamında alınan başvurulardan ilimiz İl Proje Değerlendirme Komisyonu ve Bakanlığımız Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu’nun değerlendirmeleri sonucunda 7 adet proje uygun bulunmuştur” ifadeleri kullanıldı. Onaylanan projelerin 8 milyon 742 bin 480 TL’si hibeye esas, 1 milyon 364 bin 656 TL’si de ayni katkı olmak üzere toplam proje bütçesinin 10 milyon 107 bin 136 TL olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Yatırımcılar ile hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra tebliğ ve uygulama rehberi hükümleri doğrultusunda satın alma ve proje uygulamaları yapılacaktır. Projelerin son tamamlanma tarihi 15 Kasım 2020’dir. Gerçekleşmelerden sonra yatırımcıya hibeye esas tutarın yüzde 50’si oranında hibe desteği verilecektir” denildi.

