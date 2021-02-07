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Malatya’da 75 yaş üzeri 3 bin kişi Covid-19 oldu

07.02.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Malatya’da 75 yaş üzeri 3 bin kişi Covid-19 oldu

Malatya’da 75 yaş üzeri 3 bin kişi son 6 ay içinde Covid-19 olması nedeniyle aşı olamıyor.

Malatya’da 75 yaş üzeri 3 bin kişi son 6 ay içinde Covid-19 olması nedeniyle aşı olamıyor. Malatya’da bugüne kadar 31 bin kişiye yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı yapıldı.
Malatya İl Salık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, aşı çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabında bilgi aktardı.
Bentli, 75 yaş ve üzeri yaklaşık 3 bin vatandaşın son 6 ay içinde Covid-19 enfeksiyonuna yakalandığı için aşı yapamadıklarına dikkat çekerek, “Bu sayılar bize aşı yapılmak için uygun olan 75 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 74’ ünü aşılamış olduğumuzu gösteriyor. Bakanlığımızın aşı uygulamasına izin verdiği 75 yaş ve üzeri nüfusumuz yaklaşık 33 bin kişi ve bu nüfusumuzda yapılan aşı sayısı 20 bine ulaştı. Kış aylarında 3 bin kişiye yakın yaşlı vatandaşımızın başka illere gittiğini biliyoruz” dedi.
“31 bin kişiye aşı yapıldı”
Korona virüs aşısı uygulamasının bakanlığın belirlediği takvime göre Malatya’da da devam ettiğini vurgulayan Bentli, “Bugüne kadar ilimizde yaklaşık 31 bin aşı uygulandı. Bunun 11 bin kadarı sağlık çalışanlarına yapıldı. Toplumun büyük bir kısmını aşılayıp, hep birlikte bu salgını dayanışma ile inşaallah bitireceğiz. Pandemi sürecinde olduğu gibi aşı uygulaması için de büyük çaba gösteren tüm aile hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza üstün gayretleri için teşekkür ediyorum. Pandemiyi bitirmek için elimizdeki en güçlü silahımız “maske, mesafe ve hijyen” 3 altın kuralı ile birlikte aşı önemlidir.
İletişim numaraları olmadığı için ulaşamadığımız ve halen aşılarını yaptırmamış vatandaşlarımıza ulaşabilmek için tüm muhtarlarımızdan destek bekliyoruz. Korona virüs hastalığında en yüksek risk grubundaki yaş aralığında bu oran yüksek gibi görünse de; salgının bitmesi için yeterli değil. 75 yaş üstü vatandaşlarımızı aile hekimlerimiz ve diğer birimlerimiz arayarak aşıya davet ediyorlar” şeklinde açıklamasını tamamladı.

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