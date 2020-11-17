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Malatya’da 78 kişiye korona cezası

MALATYA HABERLERİ  | 17.11.2020 14:35 | Son Güncelleme

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimlerinde maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uymamaktan 78 kişiye ceza kesildi.Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Covid-19 kuralları konusunda denetimler aralıksız devam ediyor.

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimlerinde maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uymamaktan 78 kişiye ceza kesildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Covid-19 kuralları konusunda denetimler aralıksız devam ediyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında il genelinde son 24 saatte yapılan çalışmalarda, 15 şahsa maske takmamaktan,33 şahsa sosyal mesafe kuralına uymamaktan, 14 şahsa sigara içmekten, 15 işyerine kural ihlalinden işlem yapıldı.
Covid-19 temaslısı olmasından dolayı karantina kuralına uymadığı tespit edilen 1 vatandaşa cezai işlem uygulanarak ikametine yönlendirildi.

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