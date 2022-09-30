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Malatya'da 879 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

30.09.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 879 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 879 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde operasyon düzenlendi.

Ekipler, 879 bin bandrolsüz makaron, 5 bin 715 deste bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 954 gümrük kaçağı sigara, 147 gümrük kaçağı elektronik sigara ile 100 gümrük kaçağı puro ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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