Malatya'da 879 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 879 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde operasyon düzenlendi.

Ekipler, 879 bin bandrolsüz makaron, 5 bin 715 deste bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 954 gümrük kaçağı sigara, 147 gümrük kaçağı elektronik sigara ile 100 gümrük kaçağı puro ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

