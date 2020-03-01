YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da, 93 çiftçiye 552 baş damızlık düve alımı desteklemesi

Malatya’da, 93 çiftçiye 552 baş damızlık düve alımı desteklemesi

MALATYA HABERLERİ  | 01.03.2020 15:20 | Son Güncelleme

Malatya’da, 93 çiftçiye, 552 baş damızlık düve alımı desteklemesi yapılacak.Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada,”Tarımsal desteklemelere ilişkin 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin karara dayanılarak hazırlanan ’Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında, il müdürlüğümüzce onaylanarak genel müdürlüğümüze gönderilen kesinleşmiş düve alım desteği icmal listeleri bütçe imkanları çerçevesinde genel müdürlüğümüzce değerlendirmesi sonucu, ilimizde 93 çiftçimize 552 baş damızlık düve alımı desteklemesi yapılacaktır” denildi.Yetiştiricilerle taahhütname imzalandıktan sonra ilgili tebliğ kapsamında alımı gerçekleştirilen hayvan alımlarına yüzde 40 hibe desteklemesi ödemesi yapılacak.

Malatya’da, 93 çiftçiye 552 baş damızlık düve alımı desteklemesi

Malatya’da, 93 çiftçiye, 552 baş damızlık düve alımı desteklemesi yapılacak.
Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada,”Tarımsal desteklemelere ilişkin 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin karara dayanılarak hazırlanan ’Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında, il müdürlüğümüzce onaylanarak genel müdürlüğümüze gönderilen kesinleşmiş düve alım desteği icmal listeleri bütçe imkanları çerçevesinde genel müdürlüğümüzce değerlendirmesi sonucu, ilimizde 93 çiftçimize 552 baş damızlık düve alımı desteklemesi yapılacaktır” denildi.
Yetiştiricilerle taahhütname imzalandıktan sonra ilgili tebliğ kapsamında alımı gerçekleştirilen hayvan alımlarına yüzde 40 hibe desteklemesi ödemesi yapılacak.

Malatya’da, 93 çiftçiye 552 baş damızlık düve alımı desteklemesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Umuda yolculuk ’engel’ tanımıyor

Umuda yolculuk ’engel’ tanımıyor

Malatya’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Malatya’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı

Malatya Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
05:31
Sabah
06:52
Öğle
12:44
İkindi
15:54
Akşam
18:27
Yatsı
19:42

Malatya Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Bizim Eczanesi
Merkez
Samet Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
Yakıncı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Depremde yoğun çalışan gazetecilere plaket

Depremde yoğun çalışan gazetecilere plaket

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Görme özrüne rağmen başarıdan başarıya koştu

Görme özrüne rağmen başarıdan başarıya koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.