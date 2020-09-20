Malatya’da Afrika farkındalığı

Batı merkezli Afrika algısının kritiğinin yapıldığı online programda, Afrika’da inşa edilmiş bir yoksulluğun bulunduğu ve sürdürülebilir fakirliğin oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı.

Malatya İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi’nin (İNÜAFAM) online düzenlediği Afrika konulu programda, Afrika Farkındalığı konusu ele alındı. İNÜAFAM’ın resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan webinarın moderatörlüğünü İNÜAFAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Söylemez yaptı. AFSAM Başkanı Mustafa Efe programa konuşmacı olarak katıldı. Batı merkezli Afrika algısının kritiğinin yapıldığı programda, ayrıca Afrika’ya dair doğru olarak bilinen yanlışlar (galat-ı meşhur) konuşuldu

Türkiye’de Batı merkezli Afrika çalışmaları mantığının egemen olduğunun altını çizen Efe, ayrıca Afrika’da inşa edilmiş bir yoksulluğun bulunduğunu ve sürdürülebilir fakirliğin oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

