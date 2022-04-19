Malatya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Malatya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

A.E. idaresindeki 44 BV 966 otomobil, Battalgazi ilçesine bağlı Sivas Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaca çarptı.

Yaralanan sürücü ve araçtaki E.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hasar gören otomobil çekiciyle kaldırılırken, devrilme tehlikesi bulunan ağaç Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kesildi.



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