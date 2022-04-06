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Malatya’da ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

06.04.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde ağaca çarpan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Tahir İspir'in (72), kullandığı 66 HF 621 plakalı traktör, Kömekavak Mahallesi'nde, yoldan çıkarak girdiği kayısı bahçesinde ağaca çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, İspir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

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