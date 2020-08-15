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Malatya'da ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü

MALATYA HABERLERİ  | 15.08.2020 17:13 | Son Güncelleme

Malatya'da ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü

Malatya'da, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir bina yıkım çalışması esnasında çöktü.

Merkez Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesinde bulunan ve depremde hasar gören 6 katlı binanın yıkımı için Mehmet Buyruk Caddesi'nin bir kısmı trafiğe kapatıldı.

Güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yıkım yapıldığı sırada 6 katlı binada çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle etrafı toz bulutu kaplarken, olayda yaralanan olmadı.

Çöken binanın bitişiğindeki bina da ise hasar oluştu.

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