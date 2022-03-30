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Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

30.03.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüphelinin Battalgazi ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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