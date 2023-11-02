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Malatya'da "Asrın Felaketi Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında konser düzenlendi

02.11.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Asrın Felaketi Kültür ve Sanat Etkinlikleri" çerçevesinde, depremlerden etkilenen sanatçılara destek amacıyla konser verildi.

Malatya'da "Asrın Felaketi Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında konser düzenlendi

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Genel Başkanı Ahmet Onurlu, Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, konserle depremzedelere moral vermek istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, müzisyenleri ve sanatçıları unutmadığını belirten Onurlu, "Bu projeleri yapmamızdaki ana temamız yerel ve mahalli sanatçılarımıza ekonomik destek sağlamak ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza da bir nevi moral vermek." diye konuştu.

Sıra gecesi ekibi ile yerel sanatçıların sahne aldığı konsere katılan vatandaşlar da türkülere eşlik etti.

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