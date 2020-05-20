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Malatya'da Atatürk'e hakaret eden şüpheli yakalandı

MALATYA HABERLERİ  | 20.05.2020 16:38 | Son Güncelleme

Malatya'da Atatürk'e hakaret eden şüpheli yakalandı

Malatya'da Mustafa Kemal Atatürk'e sosyal medyadan hakaret ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı gün sosyal medya üzerinden Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret ettiği iddia edilen şüphelinin yakalanması için Yazıhan ilçesinde operasyon düzenledi.

Adresinde gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Bu arada, zanlının muhtar olan ağabeyinin de daha önceden aynı suçtan yakalanarak tutuklandığı tespit edildi.

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