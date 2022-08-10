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Malatya'da av tüfeği ile vurulan çocuk öldü

10.08.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da av tüfeği ile vurulan çocuk öldü

Malatya'da av tüfeği ile kazaen vurulduğu iddia edilen çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, Cirikpınar Mahallesi'nde bir otoparkta yaşanan olayda, U.S. (16) av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili yakaladığı F.A. (16), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olayın kazaen meydana geldiği iddia edildi.

Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından U.S. Malatya Şehit Mezarlığında toprağa verildi.

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