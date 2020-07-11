Malatya’da Ayasofya için şükür namazı kılındı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasını değerlendirerek, "Tekrar tekrar şükürler olsun” dedi.

Danıştay’ın aldığı Ayasofya’nın müze olmaktan çıkarılıp camii olarak kullanılmasının yolunu açan kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapının Diyanet İşleri Başkanlığı’na devrini içeren kararnameyi imzalaması sevincine Başkan Gürkan da ortak oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Tekrar tekrar şükürler olsun. Ayasofya Camii’nin şükrünü, Eyüp Sultan Camiinde sabah namazı sonrası dualarla eda etmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

