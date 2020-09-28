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Malatya’da Azerbaycan’a destek

MALATYA HABERLERİ  | 28.09.2020 16:40 | Son Güncelleme

Gap Gazeteciler Birliği Genel Başkan vekili Hamit Özpolat, Malatya’da bulunan Azerbaycanlı öğrencilerle birlikte yaptığı açıklamada “Azerbaycanlı kardeşlerimiz yalnız değil ve haklı davalarında yanlarındayız” dedi.Malatya’da öğrenim için bulunan Azerbaycanlı öğrenciler ile birlikte Gazi Parkı’nda bir açıklama yapan GAP Gazeteciler Cemiyeti Birliği Başkan vekili Hamit Özpolat, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı verdiği mücadelede yanlarında olduklarını söyledi.“Bizler Azerbaycanlı kardeşlerimizin yalnız olmadığını ve haklı davasında yanında olduğumuzu anlatmak bugün burada bu açıklamayı yapıyoruz” diyen Özpolat, “Azerbaycanlı kardeşlerimizin kesinlikle yalnız değildir.

Gap Gazeteciler Birliği Genel Başkan vekili Hamit Özpolat, Malatya’da bulunan Azerbaycanlı öğrencilerle birlikte yaptığı açıklamada “Azerbaycanlı kardeşlerimiz yalnız değil ve haklı davalarında yanlarındayız” dedi.
Malatya’da öğrenim için bulunan Azerbaycanlı öğrenciler ile birlikte Gazi Parkı’nda bir açıklama yapan GAP Gazeteciler Cemiyeti Birliği Başkan vekili Hamit Özpolat, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı verdiği mücadelede yanlarında olduklarını söyledi.
“Bizler Azerbaycanlı kardeşlerimizin yalnız olmadığını ve haklı davasında yanında olduğumuzu anlatmak bugün burada bu açıklamayı yapıyoruz” diyen Özpolat, “Azerbaycanlı kardeşlerimizin kesinlikle yalnız değildir. Azerbaycan’ın bir karış toprağı bizim Ata yurdumuzdur vatan toprağımızdır, kutsalımızdır” ifadelerine yer verdi. Şımarık Batı’nın çocuğu olan Ermenistan’ı şiddetle kınadıklarını dile getiren Özpolat, “Ermenistan Dağlık Karabağ topraklarından er ya da geç çıkmak zorundadır. Çıkmasa da Türk ordusu, Azerbaycan ordusu her türlü imkanları ile birlikte Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ı söküp atacaktır. Batı’nın ve Sovyet Rusya’nın vermiş olduğu destekle Azerbaycan toprakları olan Dağlık Karabağ’ı topraklarına 90’lı yıllarda kaybettik ama o günden bugüne kadar Azerbaycan gerek siyasi arena da gerekse uluslararası platformda haklılığını dile getirdi. Bugüne kadar kimse Azerbaycan’a haksızsınız demedi" diye konuştu.
Azerbaycan’ın kaybedilmiş bir karış toprağını Ermenistan’ın uhdesinde bırakmayacaklarını ifade eden Özpolat, “Burada gördüğünüz gibi Azerbaycanlı kardeşlerimiz, sivil toplum örgütleri bizimle birlikte. Buradan tüm dünyaya Azerbaycanlı kardeşlerimizin yalnız olmadığını ve biz her bir kardeşimizin Türk evladının bir Azerbaycan’ın seferinin olduğunu buradan dünyaya haykırmak istiyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin asla ve asla yalnız olmadığını Cumhurbaşkanımızın da o manada kendilerine söylemiş olduğu bütün imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanında yer aldığımızı ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.
Basın açıklamasına Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve Anadolu Basın Birliği Malatya Şube ile Gençlik Derneği de destek verdi.

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