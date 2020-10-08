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Malatya'da Azerbaycan'a destek konvoyu düzenlendi

MALATYA HABERLERİ  | 08.10.2020 21:27 | Son Güncelleme

Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez: - "Bizler dünyanın sessiz kaldığı Ermenistan’ın bu haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz"

Malatya'da, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırını kınamak ve Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine desteklemek için sivil toplum kuruluşları konvoy oluşturdu.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin yanındaki meydanda sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, Ermenistan'ın yıllardır Azerbaycan’a yönelik saldırgan tutumunu sürdürdüğünü hatırlattı.

Ermenistan, son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğine işaret eden Söylemez, şöyle devam etti:

"Bizler, her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Yıllardır Ermenistan’ın saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koymayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha gösteriyor. Bizler dünyanın sessiz kaldığı Ermenistan’ın bu haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz."

Ermenistan, hukuk tanımazlığını daha da arttırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayarak, sivil yerleşim yerlerini füzelerle vurduğunu anlatan Söylemez, "Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan’ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz." diye konuştu.

Söylemez'in konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi yanındaki meydandan hareket eden yaklaşık 200 araçlık konvoy, İnönü Caddesi, Çevre Yolu, Fahri Kayahan Bulvarı, Kanalboyu ve İnönü Caddesi'ni kullanarak kent merkezinde tur attı.

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