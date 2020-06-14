YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da balık ölümleri nedeniyle Güzelyurt Göleti'nden numune alındı

Malatya'da balık ölümleri nedeniyle Güzelyurt Göleti'nden numune alındı

MALATYA HABERLERİ  | 14.06.2020 18:38 | Son Güncelleme

Malatya'da balık ölümleri nedeniyle Güzelyurt Göleti'nden numune alındı

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Güzelyurt Göleti'nden, yaşanan balık ölümlerinden dolayı Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce numune alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölette balık ölümlerinden dolayı bazı vatandaşların müracaatta bulunduğunu belirtti.

Göletten ekiplerince numune alındığını ve numune sonuçlarının çıkmasını beklediklerini kaydeden Macit, sonuçların çıkmasının ardından balık ölümlerinin nedeninin ortaya çıkacağını söyledi.

Göletin yakınında bahçesi bulunan Ali Mutlu da göletin Hekimhan ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunduğunu ve daha önce balık ölümlerine rastlamadığını kaydetti.

Mutlu, "İlk defa burada bu kadar ölü balık görüyorum. Göl suyu çok çekilse bile böyle bir ölümle karşılaşmamıştım. 6 gündür ölü balıkları görüyorum. Bu bölgede büyükbaş hayvancılıkta yapmaktayım, bunun için çok tedirginim." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİç çamaşırlarını satarak zengin oldu!İç çamaşırlarını satarak zengin oldu!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’deki kazada bir kişi öldü

Balıkesir’deki kazada bir kişi öldü

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Edremit’te kaza: 1 yaralı

Edremit’te kaza: 1 yaralı

Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı için stada giremeyen Konyalı dedeye seccade hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı için stada giremeyen Konyalı dedeye seccade hediyesi

Şehit Aznaurov’un annesi Türkiye’ye getirildi

Şehit Aznaurov’un annesi Türkiye’ye getirildi

Malatya Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazar

İmsak
03:06
Sabah
04:56
Öğle
12:32
İkindi
16:26
Akşam
19:59
Yatsı
21:40

Malatya Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Akademi Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Kadıoğlu Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Taşdemir Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Türk Kızılay, bayramda çocukları "Nasreddin Hoca" ve "Keloğlan" ile sevindirdi

Türk Kızılay, bayramda çocukları "Nasreddin Hoca" ve "Keloğlan" ile sevindirdi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Korona virüs esnafı mağdur etti

Korona virüs esnafı mağdur etti

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.