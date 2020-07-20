YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da bayram öncesi ekmek denetimi

Malatya’da bayram öncesi ekmek denetimi

MALATYA HABERLERİ  | 20.07.2020 18:20 | Son Güncelleme

Malatya’da kurban Bayramı öncesinde bazı fırınlarda uygulanan ekmek zammının ardından denetimler yoğunlaştırıldı.

Malatya’da kurban Bayramı öncesinde bazı fırınlarda uygulanan ekmek zammının ardından denetimler yoğunlaştırıldı. Denetimlerde eksik gramajda ekmek üreten ve 1.25 TL’lik rayiç bedele uymayan esnaflara ceza kesildi.
Malatya’dan son günlerde bazı fırınlarda uygulanan ekmek zammının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıtası tarafından denetimler gerçekleştirildi. Zammın mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmediğine dikkat çeken Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay, 200 gram ve 1.25 TL rayiç bedele uymayan esnafa cezai işlem uyguladıklarını kaydetti. Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası tarafından mevzuat dışı ekmek zammına karşı fırın denetimleri başlatıldı. Denetimler esnasında fırıncı esnafına hatırlatmalarda bulunup açıklamalar yapan Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay, Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Odası Başkanlığının pide ekmeğine yaptığı zammın usulüne ve kanunlara uygun olmadığını belirtti. Usulsüz ve mevzuata aykırı zamma karşı denetimler yaptıklarını kaydeden Hanbay, “Ekmekte gramaj ve fiyat tarifelerinin teklif şekli, ilgili mevzuatta açık ve nettir. Fiyat ve gramaj, ilgili komisyonun salt çoğunluğu ile tespiti yapılır ve ilgili mercilerce onaylanır. Ardından onaylı gramaj ve fiyat tarifeleri fırıncı esnafına dağıtılır ve esnaflar da işyerlerinde vatandaşların görebileceği şekilde uygun yerlere asılması suretiyle ilan edilir” dedi.
Zam yapanlara cezai işlem
Şu anda pide ekmeğinde onaylı gramajın 200 gram ve fiyatın da 1 lira 25 kuruş olduğunu hatırlatan Hanbay, “Bunun dışındaki gramaj ve fiyat tarifeleri geçerli olmayıp Büyükşehir Zabıta ekiplerimiz tarafından fırınlar denetlenerek ilgili mevzuata göre işlemler yapılmaktadır” açıklamasında bulundu.
Hanbay, yaptıkları denetimlerde bazı fırınların mevzuat dışı fiyat artışı uyguladıklarını bazı fırınların ise yürürlükte olan gramaj ve fiyat tarifesini sürdürdüklerini tespit ettiklerini açıkladı. Denetimler sırasında, yürürlükte ki tarifeye uymayan işyerlerine cezai işlem yapıldığı görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Süleymanpaşa’da yol atağı sürüyor

Süleymanpaşa’da yol atağı sürüyor

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

Kayserispor ana sponsorundan ’küme düşme kaldırılsın’ çağrısı

Kayserispor ana sponsorundan ’küme düşme kaldırılsın’ çağrısı

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Kütahyalı ‘Doğa Bekçileri’nden çöp temizleme etkinliği

Kütahyalı ‘Doğa Bekçileri’nden çöp temizleme etkinliği

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Malatya Namaz Vakitleri 20 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:12
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:54
Yatsı
21:29

Malatya Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Pazartesi

Botanik Eczanesi
Merkez
Duru Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Gürsoy Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Malatyaspor play- off maçlarına iddialı hazırlanıyor

Malatyaspor play- off maçlarına iddialı hazırlanıyor

Doktor Mehmet Altınışık, Sigaraya Başlama Yaşının Erken Dönemlere Kadar İndiğini Belirtti

Doktor Mehmet Altınışık, Sigaraya Başlama Yaşının Erken Dönemlere Kadar İndiğini Belirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.