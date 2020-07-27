Malatya’da bayram öncesinde geçici pazarlar kurulmayacak

Malatya’da her yı Kurban Bayramı öncesinde kurulan pazar yerleri bu yıl ise korona virüs önlemleri kapsamında kurulmayacağı açıklandı.

Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak bir dizi kararlar aldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Korona virüs salgınının yayılımını engellemek ve vatandaşlarımızı salgından korumak amacıyla ilimizde bayram öncesinde özellikle çevre yolunun muhtelif yerlerinde, Yeni Camii arkasında bulunan Halep Caddesi, Cezmi Kartay Caddesi ile Akpınar Mahallesi-Dabakhane Mahallesi-Yeni Hamam Mahallesi ara sokaklarında ve diğer yerlerde kurulan geçici pazarlarda sosyal mesafe şartının korunmasının mümkün olmaması nedeniyle salgının yayılmasına sebebiyet verebileceği değerlendirildiğinden Kurban Bayramı öncesi Arefe Günü kurulan geçici pazarların yasaklanmasına karar verildi” denildi.

Hıfzısıhha kurulu toplantısında kurban satışına ve kesimine izin verilen yerlerde dezenfektan bulundurulmasının ve maske takılmasının zorunlu olmasına, el temizliği için gerekli tedbirlerin kesim yeri sorumluları tarafından alınması, kararlara uymayanlara ise para cezası ve adli işlem gibi cezalar verilmesi kararları da alındı.

