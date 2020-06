Malatya’da belediyenin araç filosuna 106 yeni iş makinası ve araç katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’unda telekonferans sistemi ile katıldığı açılış töreni ile Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin araç ve makine parkına 106 araç ve iş makinası kazandırıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ bünyesinde kullanılacak araçlar için Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde bir tören düzenlendi.

Törene Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile büyükşehir belediyesi çalışanları katıldı. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’da Ankara’dan video konferans yoluyla katıldı. Törende ilk olarak konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni iş makinaları ve araçlarla Malatyalılara daha kaliteli ve hızlı hizmet edeceklerini belirterek hizmet bayramının başladığını söyledi. Mevcut makine parkının yaşlı ve büyük masraflara yol açtığını dile getiren Gürkan, “Makine ve araç parkımızın yaş ortalaması 26-27 civarındaydı. Bu yaştaki araç filosuyla hizmet etmek mümkün değildi. Sahada daha aktif, dinamik olabilmek, hizmeti yaparken de kaliteli yapmak için araç filomuzun yaşını gençleştirmek gerekiyordu. Toplamda 106 araç aldık. Bu araçlarımızın şuan 47’sini teslim alıyoruz. Salgın hadisesi olmasaydı bu araçlarımızı daha erken alacaktık. Araçlarımızın tamamını aldığımızda sahada daha iyi işler yapacağız. Malatya mazisine layık istikbale daha iyi şartlarda hazırlanacak. Milletimize hizmet etme noktasında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu iş makinaları ve araçların Malatya’mıza kazandırılmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a ve hükümetimize teşekkür ediyorum” dedi.

Dünya’nın zor bir süreçten geçtiğini, ülke şartlarının değiştiğini, yerel yönetimlerin sıkıntı içerisinde arayışta olduğunu belirten Başkan Gürkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tüm olumsuz şartlara rağmen Malatya tarihinin en köklü değişimini başlattık. Deprem felaketi ve salgının oluşturduğu travmayı atlatmak ancak bu köklü değişimle olur. Bu krizlerin yönetilmesinde Türkiye Dünya’ya örnek oldu. Malatya’da özellikle salgın süresince üzerine düşen görevi harfiyen yerine getirerek Türkiye’ye rol model oldu. Hem ülkemize ve hem de dünyaya maske üreterek, insanlığa hizmet etti. Biz de bu güzel insanlara hizmetin en iyisini yapacağız. İlk geldiğimiz günden beri söylediğimiz tek şey var. 2 yıl içerisinde altyapısı, yolu olmayan yerleşim yeri kalmayacak. Malatya bu vizyonuyla da örnek olacak."

2020 yılının Malatya için zorluklarla başladığını belirten Malatya Valisi Aydın Baruş ise, 24 Ocak depreminin Malatya’yı olumsuz etkilediğini, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kamu, kurum ve kuruluşların cansiparane bir şekilde mücadele ettiğini söyledi. Malatya için büyük bir atılımın yapıldığına dikkat çeken Baruş, “Malatya gerçekten zorlu bir coğrafyaya sahip. 12 bin 313 kilometrekare geniş bir araziye sahip. Bu coğrafyanın içinde 718 mahalle var. Bu coğrafyanın her metrekaresi birbirinden farklı. Zor yapıda olan birçok bölge var. Vatandaşa hizmet götürme noktasında belediyelerimiz ve kamu kurumlarımız ciddi çabalar sarf ediyor. Bu coğrafyanın 381 noktası heyelan, sel tehlikesi konumunda. Yine binlerce kilometre köy yolu ve mahalle yolları var. Kış şartlarında verilen karla mücadele çalışmalarının hangi zor şartlar altında yapıldığını gayet iyi biliyorum. Başta salgın, deprem, karla mücadele ve diğer doğal afetlerde verilen mücadelelerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibini ayrıca tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın hayat şartlarını iyileştirme noktasında mücadele etmeye devam ediyorlar. Hizmete alınan 106 iş makinası ve araçlar bu mücadelenin değerine değer katacak. Malatya halkının gönlünde taht kuran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyorum” dedi.

"Bizleri kendi evimizdeymişiz gibi karşıladınız"

Malatya için çok güzel bir gün olduğunu hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gönül belediyeciliği anlayışında gönüllere girmeyi arzuladıkları söyledi. 24 Ocak depremi sonrası Malatya’ya çok sık geldiğini belirten Bakan Kurum, "Birkaç gün önce yine Malatya’ya geldik. Kalbimizde Malatya’nın ayrı ve özel bir yeri var. Bizleri kendi evimizdeymişiz gibi karşıladınız. Misafirperverliğinizden dolayı bütün Malatyalı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Malatya’da deprem sonrası birçok projeye imza attık 4244 konutun inşaatı başladı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle birlikte birçok proje yapıyoruz. Malatya’mıza altyapı yatırımları için 600 milyon liralık kaynak ayırdık. Atıksu tesisi ile çevre yolu projeleri bunlardan birkaçı. Kasım ayı içerisinde açmayı planladığımız Millet Bahçesi, Yeşil Kuşak Projesi bunlara iyi örnektir. Kentsel dönüşümlerin hayata geçirilmesi noktasında Büyükşehir Belediyemizle çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 63 milyon 700 bin liralık araç ve iş makinasını Büyükşehir Belediyesi ve İller Bankası iş birliğiyle Malatya’ya kazandırdıklarını ifade eden Kurum, “47 araç teslim edildi. 59 aracımızı da yakın zamanda teslim edeceğiz. Lafla gönül belediyeciliği yapılmıyor. İnsanımızın ihtiyaç duyduğu suyu getirip, kanalizasyonu yapıp, asfaltını dökeceğiz. Temiz tutup, arızaları giderip onları düşündüğümüzü hissettireceğiz. Bu anlayışı her daim kuvvetlendirerek gönüllere girmek en büyük arzumuz. Vefakâr Malatya’mız Cumhurbaşkanımızın yanında her zaman sapa sağlam durmuştur. Bu vefayı göstermiş Malatya’ya hizmet götürmek için bu araçlarımızı kullanacağız. Malatya’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 47 iş makinesi ve araçların kurdeleleri kesildi. Araçlar edilen duaların ardında sahada işe başlamak üzere ilgili daire başkanlıklarına ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.