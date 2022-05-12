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Malatya'da beton mikseri ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

12.05.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da beton mikseri ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Kale ilçesinde, otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

F.H.T. idaresindeki 06 HBL 72 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Kömürhan Köprüsü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DN 6959 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

F.H.T, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

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