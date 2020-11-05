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Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

MALATYA HABERLERİ  | 05.11.2020 11:00 | Son Güncelleme

Malatya’da, iki grup arasında ailevi sebeplerden dolayı çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya’da, iki grup arasında ailevi sebeplerden dolayı çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre İnönü Mahallesi’nde ailevi sebeplerden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine ise bıçakla yaralanan U.ÇTurgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Kavgada E.K ise kafasına aldığı darbelerle yaralandı.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.Y isimli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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