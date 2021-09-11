YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Malatya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

11.09.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle C.E, M.A, ve M.C.Y. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan M.A. ve M.C.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan M.A. ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Şüpheli C.E. polis ekiplerince yakalandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD, "Öldürdük" diyerek dünyaya ilan etmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktıABD, "Öldürdük" diyerek dünyaya ilan etmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Mounir Chouiar sağlık kontrolünden geçtiYeni Malatyaspor'un yeni transferi Mounir Chouiar sağlık kontrolünden geçti
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 11 Eylül Cumartesi

İmsak
04:34
Sabah
05:58
Öğle
12:28
İkindi
16:02
Akşam
18:49
Yatsı
20:07

Malatya Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cumartesi

Anadolu Eczanesi
Merkez
İkizler Eczanesi
Merkez
Özşifa Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'daki bölgesel operasyonlarını duyurdu

Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'daki bölgesel operasyonlarını duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.