Malatya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle C.E, M.A, ve M.C.Y. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan M.A. ve M.C.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan M.A. ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.
Şüpheli C.E. polis ekiplerince yakalandı.
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