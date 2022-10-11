Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi Emekliler Parkı'nda iki grup arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.B. bıçakla, M.F.A. ve N.Ç. ise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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