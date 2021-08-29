Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, 3 zanlı gözaltına alındı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yakınca Mahallesi Yakınca İş Merkezi yanında, iki grup arasında, kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.B. ve İ.B bıçakla, E.M. ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili A.M, H.A. ve A.B. gözaltına alındı.



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