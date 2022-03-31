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Malatya'da bin öğrenciye balık ekmek dağıtıldı

31.03.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da bin öğrenciye balık ekmek dağıtıldı

Malatya'da balık etinin önemine dikkati çekmek için düzenlenen etkinlikte bin öğrenciye balık ekmek dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Zekeriya Bitmez Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programda, öğrencilere öğle yemeğinde balık ekmek ikram edildi.

İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tahir Macit, etkinlikte yaptığı konuşmada, balık tüketiminin insan sağlığı için önemli olduğunu söyledi.

Macit, kentte balık tüketiminin istenen seviyede bulunmadığını ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere alabalık ikramında bulunduklarını söyledi.

Macit, "Balık etinin faydalarıyla ilgili okullarımızda eğitim veriyoruz. Mühendislerimiz öğrencilere balık etinin faydalarıyla ilgili bilgi veriyor. Eğitim sonunda alabalıkla ilgili resim yarışması düzenledik ve dereceye giren öğrencilerimize ödül veriyoruz. Bugün 3 okulda eğitim gören bin öğrencimize balık ikram ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Macit ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, öğrencilere balık ekmek ikram etti.

Uğurlu, Macit ve Kalay, düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere hediye yemek çeki, kitap ve olta verdi.

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