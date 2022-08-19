Malatya'da bir kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde baraj kenarında bir kadın silahla başından vurulmuş halde yaralı bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sürgü Mahallesi Höyükoku mevkisi Sürgü Barajı kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, S.E'nin (39) başından silahla yaralandığını belirledi.

Ağır yaralı kadın ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Ekiplerin soruşturması sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz