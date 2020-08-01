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Malatya'da bir kişi serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

MALATYA HABERLERİ  | 01.08.2020 18:29 | Son Güncelleme

Malatya'da bir kişi serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Malatya'da serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu.

Doğanşehir ilçesindeki Polat Baraj Gölü'ne yakınlarıyla giden Turgut Gözübüyük (35), serinlemek için suya girdi. Baraj gölünde bir süre yüzen Gözübüyük, daha sonra gözden kayboldu.

Yakınları, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik arama çalışmasının ardından Gözübüyük'ü göletten çıkardı.

Sağlık ekiplerince Gözübüyük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözübüyük'ün cesedi Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine götürüldü.

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Aydoğan Eczanesi
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Bereket Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Merkez
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