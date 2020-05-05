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Malatya’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı

MALATYA HABERLERİ  | 05.05.2020 01:45 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende ilçesinde bir mahallede 14 Nisan’da başlayan karantina süreci sona erdi.Malatya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Darende ilçesine bağlı Aşağıulupınar Mahallesine bağlı Sarılar Mevkiinde korona virüs salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 Nisan 2020 tarihinde karantina uygulaması başlatıldığı anımsatıldı.Valilik açıklamasında 8 hane 45 nüfusa sahip bölgede, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekiplerince yapılan sağlık taraması neticesinde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 4 Mayıs 2020 tarihi saat 21.00 itibarıyla karantina kararının kaldırılmasına karar verildiği açıklandı.

Malatya’nın Darende ilçesinde bir mahallede 14 Nisan’da başlayan karantina süreci sona erdi.
Malatya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Darende ilçesine bağlı Aşağıulupınar Mahallesine bağlı Sarılar Mevkiinde korona virüs salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 Nisan 2020 tarihinde karantina uygulaması başlatıldığı anımsatıldı.
Valilik açıklamasında 8 hane 45 nüfusa sahip bölgede, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekiplerince yapılan sağlık taraması neticesinde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 4 Mayıs 2020 tarihi saat 21.00 itibarıyla karantina kararının kaldırılmasına karar verildiği açıklandı.

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Gökyüzü Eczanesi
Merkez
Özalper Eczanesi
Merkez
Öznur Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
Vali Konağı Eczanesi
Merkez
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