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Malatya’da bir şahıs çatı katında ölü bulundu

28.04.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bir şahıs, yaşadığı apartmanın çatı katında ölü olarak bulundu.

Malatya’da bir şahıs çatı katında ölü bulundu

Olay, saat 13.00 sıralarında bağlı Hidayet Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, son olarak sabah saatlerinde görülen H.M.T. (54), yaşadığı apartmanın çatı katında iple asılı halde bulundu. Oğlunun durumu fark ederek polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmasının ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir süredir ailevi sorunları olduğu belirtilen H.M.T.’nin intihar ettiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerin ardından H.M.T.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.


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