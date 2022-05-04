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Malatya'da bir sitedeki silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli yakalandı

04.05.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da bir sitedeki silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da bir sitedeki silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakınca Mahallesi Kenan Işık Caddesi'ndeki bir sitenin önünde birbirlerine silahla ateş eden kişiler bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, olaya karışan A.M. ve Ç.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Ç.S, polise verdiği ifadesinde sitenin bahçesinde aracının içerisinde tek başına oturduğu esnada daha önceden husumetli olduğu İ.A. ve A.M'nin gelerek kendisine silahla ateş ettiğini, aracının şoför kapısı ve sol arka çamurluğunun isabet aldığını söyledi.

Olay yerinde 7 kovan, 2 fişek ve 2 çekirdek bulan olay yeri inceleme ekipleri, İ.A'nın dairesinin salonunun penceresi ve salon iç duvarına da 1 kurşunun isabet ettiğini belirledi.

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