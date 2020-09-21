YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da bisikletli denetim

Malatya’da bisikletli denetim

MALATYA HABERLERİ  | 21.09.2020 17:16 | Son Güncelleme

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’na Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri bisikletli denetim ile destek oluyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “ Avrupa Hareketlilik Haftasının amacı, kent içinde yürümenin, bisikletin ve toplu taşımanın teşvik edilmesidir.

Malatya’da bisikletli denetim

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’na Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri bisikletli denetim ile destek oluyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “ Avrupa Hareketlilik Haftasının amacı, kent içinde yürümenin, bisikletin ve toplu taşımanın teşvik edilmesidir. Bu kapsamda motorlu bireysel araç kullanımının azaltılması amaçlanmaktadır.
2002 yılından bu yana kutlanan ve her yıl farklı bir tema seçen Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yılki teması ise ‘Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik’. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Türkiye’de de birçok belediye düzenlemiş oldukları etkinliklerle haftaya destek oluyor. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri de denetimlerini 22 Eylül Salı günü motorlu araçlar yerine bisikletlerle gerçekleştirecek” denildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen program, 22 Eylül Salı günü saat 09.00’da Büyükşehir Belediyesi önünden start alacak.
Program kapsamında Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri Belediye önünden bisikletler ile denetime çıkacaklar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti
50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti
Kanga beğenilmedi
Kanga beğenilmedi
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor

Malatya Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:07
Öğle
12:25
İkindi
15:51
Akşam
18:33
Yatsı
19:49

Malatya Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Anıl Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
Gürsoy Eczanesi
Merkez
Kiğılı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kaya Covid-19’a yenildi
Kaya Covid-19’a yenildi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.