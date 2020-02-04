YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da boş evlere dadanan hırsızlar yakayı ele verdi

Malatya’da boş evlere dadanan hırsızlar yakayı ele verdi

MALATYA HABERLERİ  | 04.02.2020 17:53 | Son Güncelleme

Malatya’da özellikle yaşlı şahısların kışın yakınlarına gitmesini fırsat bilen hırsızlar, son 3 ayda çok sayıda ev eşyası çaldı.

Malatya’da boş evlere dadanan hırsızlar yakayı ele verdi

Malatya’da özellikle yaşlı şahısların kışın yakınlarına gitmesini fırsat bilen hırsızlar, son 3 ayda çok sayıda ev eşyası çaldı. Polisin takibi sonucu 3 hırsız da çaldıkları eşyalarla birlikte yakayı ele verdi.
Malatya’da özelikle son 3 aydır kış nedeniyle yakınlarına giden yaşlı vatandaşların kaldıkları evlerde yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle inceleme başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaklaşık bin 680 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Gece ve gündüz yapılan takipler neticesinde çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.
3 şüpheli de yapılan operasyon ile gözaltına alınırken, evlerden çalınan 4 adet petek, 3 adet buzdolabı, 3 adet bulaşık makinesi, 1 adet kombi, 3 adet LCD televizyon, 3 adet çamaşır makinesi, 18 adet halı, 2 adet kanepe, 2 adet koltuk, 1 takım salon takımı, 1 adet mikrodalga fırın, 1 adet bisiklet, 10 torba kömür ve 5 bin TL değerinde lokantalarda kullanılan çelik mutfak eşyası da sahiplerine teslim edildi.
Boş evleri kapıları anahtar uydurmak suretiyle açtıkları belirlenen ve yaklaşık piyasa değeri 170 bin TL olan eşya çalan 3 şüpheli sorgularının ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2’isi mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Malatya’da boş evlere dadanan hırsızlar yakayı ele verdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Edirne’ye ‘kar’ uyarısı

Edirne’ye ‘kar’ uyarısı

Kuşadası yaza hazırlanıyor

Kuşadası yaza hazırlanıyor

Malatya Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:00
Sabah
07:23
Öğle
12:46
İkindi
15:33
Akşam
17:58
Yatsı
19:16

Malatya Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Berat Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Karakaş Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Vali Konağı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘takımımızın yanındayız’ mesajı

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘takımımızın yanındayız’ mesajı

Malatya’da grip salgını

Malatya’da grip salgını

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.