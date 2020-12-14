YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da, boşanma aşamasındaki eşinin avukatını tehdit eden koca tutuklandı

Malatya'da, boşanma aşamasındaki eşinin avukatını tehdit eden koca tutuklandı

MALATYA HABERLERİ  | 14.12.2020 16:02 | Son Güncelleme

Malatya'da, boşanma aşamasındaki eşinin avukatını tehdit eden koca tutuklandı

Malatya'da boşanma aşamasındaki eşinin avukatlığını üstlenen kişiyi tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, avukat A.P'nin, boşanma davasını üstlendiği bir kadının eşi tarafından tehdit edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Avukatın iş yerini arayarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu daha sonra büronun aşağısında bekleyerek silah teşhir edip, avukatı ölümle tehdit ettiğini iddia edilen koca Ö.O, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

​​​​​​​

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
Hekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırımHekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırım

Malatya Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:01
Sabah
07:29
Öğle
12:26
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:37

Malatya Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Burcu Kiğılı Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Vali Konağı Eczanesi
Merkez
Yeni Kışla Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.