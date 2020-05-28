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Malatya’da cami avluları dezenfekte ediliyor

MALATYA HABERLERİ  | 28.05.2020 13:52 | Son Güncelleme

Malatya’da bu hafta Cuma namazının kılınacak camilerin avlu ve bahçeleri, dezenfekte edilerek temizleniyor.Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, 29 Mayıs Cuma günü camilerin avlu ve bahçelerinde namaz kılınmasına izin verilmesine dair kararının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte ve temizlik çalışmaları yürütülen camilerin avlu ve bahçelerinde yoğun bir çalışma başlatıldığı belirtildi.

Malatya’da bu hafta Cuma namazının kılınacak camilerin avlu ve bahçeleri, dezenfekte edilerek temizleniyor.
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, 29 Mayıs Cuma günü camilerin avlu ve bahçelerinde namaz kılınmasına izin verilmesine dair kararının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte ve temizlik çalışmaları yürütülen camilerin avlu ve bahçelerinde yoğun bir çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Malatya Valiliği tarafından ibadete açılan camilerin isimlerinin yayımlanması üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce çalışmalara başlandığı da ifade edildi.
Açıklamada çalışmaların belli bir periyot halinde devam eden dezenfekte çalışmalarının 29 Mayıs Cuma gününe kadar ibadete açılan camilerin tamamında yapılacağı da kaydedildi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Bakan Eczanesi
Merkez
Cengiztopel Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
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