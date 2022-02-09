Malatya'da caminin sadaka kutusunu çalan zanlı tutuklandı

Malatya'da bir caminin sadaka kutusunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Şubat'ta İnönü Mahallesi'ndeki Sümer Camisi'nin sadaka kutusunun çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler 35 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, olayın şüphelisini tespit etti.

​​​​​​​Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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