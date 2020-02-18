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Malatya’da cevizde verim artacak

MALATYA HABERLERİ  | 18.02.2020 11:17 | Son Güncelleme

Malatya’da ceviz yetiştiriciliğinde alınacak bir takım tedbirlerle cevizde verimin arttırılması hedefleniyor.Kent Konseyi Toplantı Salonunda “Ceviz Yetiştiriciliğinde Yenilikler ve Son Gelişmeler” konulu söyleşi programı düzenlendi.

Malatya’da ceviz yetiştiriciliğinde alınacak bir takım tedbirlerle cevizde verimin arttırılması hedefleniyor.
Kent Konseyi Toplantı Salonunda “Ceviz Yetiştiriciliğinde Yenilikler ve Son Gelişmeler” konulu söyleşi programı düzenlendi. Düzenlenen programa, Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, İl ve İlçe Tarım il Müdürlüğü görevlileri, il ve ilçe ziraat oda başkan ve temsilcileri, Malatya Kayısı Araştırmaları Enstitüsü uzmanları, STK Temsilcileri ve çiftçiler , konuşmacı olarak da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Akça katıldı.
“Ceviz Yetiştiriciliğinde Yenilikler ve Son Gelişmeler” konulu konferansta konuşan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Akça, “Türkiye’de ceviz verimi 200 kilogram fakat dünyada bu sayı 750- bin kilograma kadar çıkabiliyor. Bizim dünya ile rekabet edebilmemiz için karşılaştırma analizlerini iyi yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.
Akça, “Amerika Birleşik Devletlerinde tarımsal danışmalığa çok önem veriliyor. Her çiftçinin mutlaka bir tarım danışmanı ve kayıtlı olduğu bir kooperatifi var ve çiftçinin hiçbir şekilde zarar etmemesi için büyük çabalar harcanıyor.Bizler de ülkemizde de bu tür tarımsal danışmanlık faaliyetlerine önem veriri ve artırırsak tarımın verimini artırabiliriz” dedi.
Prof. Dr. Yaşar Akça, ceviz yetiştiriciliğinde ülkemizde artık yapay zekayı kullanarak tarım yapmaya başlandığını da vurguladı.
Ceviz yetiştiriciliğinde uygun olmayan iklim ve toprak alanlarında yapılacak olan tarımın verimsiz geçeceğini söyleyen Akça, konferans boyunca katılımcılara cevizin toprağa dikim aşamasından meyve alımına kadar olan bütün serüveni hakkında bilgiler verdi.
Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan da, Malatya da tarımsal alanda yaşanan problemlerin çözümü noktasında gelebilecek önerilerin Kent Konseyi yolu ile Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis Toplantılarına ileteceklerini ifade ederek, konuşmalarından dolayı Prof. Dr. Yaşar Akça’ya teşekkürlerini iletti.
Konferans sonunda ceviz yetiştiriciliği ile ilgili sorular yöneltildi.

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