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Malatya’da çevre doğa ve hayvan polisleri görev başında

MALATYA HABERLERİ  | 13.11.2020 00:02 | Son Güncelleme

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için görev başında.Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri aldıkları eğitimin ardından çalışmalarına başladı.

Malatya’da çevre doğa ve hayvan polisleri görev başında

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için görev başında.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri aldıkları eğitimin ardından çalışmalarına başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği çevreye, doğaya karşı işlenen suçların yanı sıra hayvanlara karşı kasıtlı olarak kötü davranma, acımasız ve zalimce işlem yapma, dövme, eziyet etme, aç ve susuz bırakma, aşırı soğuğa veya sıcağa maruz bırakma, fiziksel ve psikolojik acı çektirme, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlama vb. olayların önlenmesine yönelik çalışma yapacak.
Görev alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen talep, ihbar ve şikayetlerinde değerlendirileceği birimde alınan önlemlere rağmen çevre, doğa ve hayvanlara yönelik suç işlenmesi halinde gerekli adli ve idari işlemler yapılacak.

Malatya’da çevre doğa ve hayvan polisleri görev başında

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