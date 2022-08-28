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Malatya'da çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

28.08.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde faaliyet gösteren farklı iki taş ocağını işleten firmanın sahipleri arasında yol açma meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada C.D. (44) silahla ayağından, M.D. (20), İ.D. (47), R.Ö. (35), İ.Ö. (41) ve Y.Ö. (39) ise taş ve sopalarla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan C.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.

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