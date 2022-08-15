Malatya'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Y.G idaresindeki 44 ACK 008 plakalı motosiklet, İnönü Caddesi'nde, G.G. yönetimindeki 44 KY 700 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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