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Malatya'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

15.08.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Malatya'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Y.G idaresindeki 44 ACK 008 plakalı motosiklet, İnönü Caddesi'nde, G.G. yönetimindeki 44 KY 700 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Malatya motosiklet yaralı

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