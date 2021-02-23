YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da çocukken buldukları top mermisini gömen kişilerin ihbarıyla ortaya çıkarılan mermi imha edildi

Malatya'da çocukken buldukları top mermisini gömen kişilerin ihbarıyla ortaya çıkarılan mermi imha edildi

23.02.2021 14:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün 52 yaşında olan Bilal Ekici: "Top mermisini yuvarlıyorduk, büyüklerimiz görünce bize bunun bomba olduğunu söyledi ve bizi azarladı. 5 arkadaş, ölen güvercin ve kedilerimizi gömdüğümüz hayvan mezarlığımıza gömdük. Mahalle kentsel dönüşüme girince risk oluşturur diye bilgi verdik" - Top mermisinin imha edilme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Malatya'da kentsel dönüşüm ve dere ıslah çalışması yapan ekiplerin, yıllar önce o bölgeye top mermisi gömdüğünü söyleyen kişilerin ihbarıyla yaptığı kazıda bulduğu mühimmat imha edildi.

Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi'nde ikamet eden bazı kişiler, bölgede kentsel dönüşüm ve dere ıslah çalışmaları yapan ekiplere, çalışma yapılan yere çocukken arkadaşlarıyla buldukları top mermisini gömdüklerini söyledi.

Bunun üzerine polise haber veren ve gösterilen yeri kazan ekipler, top mermisini çıkardı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak kontrollü şekilde top mermisini fünyeyle patlattı.

- "Risk oluşturur diye bilgi verdik"

Bilal Ekici (52), AA muhabirine, yaklaşık 40 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte su değirmeninin çevresinde top mermisi bulduklarını ve bununla oynadıklarını anlattı.

Ekici, "Top mermisini yuvarlıyorduk, büyüklerimiz görünce bize bunun bomba olduğunu söyledi ve bizi azarladı. 5 arkadaş, ölen güvercin ve kedilerimizi gömdüğümüz hayvan mezarlığımıza gömdük. Mahalle kentsel dönüşüme girince risk oluşturur diye bilgi verdik. Polis ekipleri geldi yer tespitinde bulunduk. Biz 50 santimetre dedik ancak 1,5 metre derinlikte bulundu. 25-30 kilogramlık bir mühimmattı, şiddetli bir patlama oldu." diye konuştu.

Mehmet Ekici ise (48) iş makinelerinin bölgede çalışma yaptığını görünce top mermisini hatırladıklarını ve yetkililere haber verdiklerini, kazasız belasız merminin imha edildiğini ifade etti.

Bu arada, top mermisinin imha edilme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

Malatya Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
05:39
Sabah
07:00
Öğle
12:45
İkindi
15:50
Akşam
18:20
Yatsı
19:36

Malatya Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Ekin Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Tarçın Eczanesi
Merkez
Tarık Eczanesi
Merkez
Yeni Çare Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

Malatya Şeker Fabrikası’nda son 40 yılın üretim rekoru

Malatya Şeker Fabrikası’nda son 40 yılın üretim rekoru

MTÜ’de başarılı karın içi kitle operasyonu

MTÜ’de başarılı karın içi kitle operasyonu

MTÜ’de başarılı karın içi kitle operasyonu

MTÜ’de başarılı karın içi kitle operasyonu

Başkan Çınar’dan Komutan Koltukoğlu’na hayırlı olsun ziyareti

Başkan Çınar’dan Komutan Koltukoğlu’na hayırlı olsun ziyareti

Sokak hayvanları unutulmadı

Sokak hayvanları unutulmadı

Battalgazi’de 650 çocuğa kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımı

Battalgazi’de 650 çocuğa kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.