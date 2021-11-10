YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da çöken binanın enkazından çıkarılan İbrahim Uçak, yaşadıklarını anlattı:

Malatya'da çöken binanın enkazından çıkarılan İbrahim Uçak, yaşadıklarını anlattı:

10.11.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Deprem oluyor gibi binadan çatırtı sesleri geldi ve birden bina çöktü. Bacağımın üstünde bir beton parçası vardı, o nedenle ayağım kırılmış" - "Binanın çatısı başımızın üzerinde duruyordu. Çökebilir diye çok endişelendim, korktum. Bulunduğum yerin biraz ilerisinde bir kişi daha vardı. Onun da üzerinde bir şey vardı çünkü sesi geliyordu" - "Çok korktum, öleceğimi düşündüm. Enkazın altındayken yukardan sesler geliyordu 'kimse var mı?' diye. Biz de bağırdık, şükür gelip bizi kurtardılar"

VOLKAN KAŞİK - Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan İbrahim Uçak, "Deprem oluyor gibi binadan çatırtı sesleri geldi ve birden bina çöktü." dedi.

Ayağı kırılan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ameliyat edilen 52 yaşındaki İbrahim Uçak, enkaz altında ve çıkarıldıktan sonra yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Uçak, oyun oynamak için arkadaşlarının yanına, yani yıkılan binanın üst katında bulunan oyun salonuna gittiğini söyledi.

Oyun salonuna girdikten ve arkadaşlarıyla oyun oynadıktan yaklaşık 5-10 dakika sonra olayın yaşandığını anlatan Uçak, "Deprem oluyor gibi binadan çatırtı sesleri geldi ve birden bina çöktü. Bacağımın üstünde bir beton parçası vardı, o nedenle ayağım kırılmış. Ayrıca enkaz altında boşluk bir yerdeydim, dışarıyı görebiliyordum, çıkabilirdim ama ayağım kırık olduğunu için hareket edemedim." dedi.

Uçak, daha sonra ekiplerin sesini duyduğunu belirterek, "Binanın çatısı başımızın üzerinde duruyordu. Çökebilir diye çok endişelendim, korktum. Bulunduğum yerin biraz ilerisinde bir kişi daha vardı. Onun da üzerinde bir şey vardı çünkü sesi geliyordu. O da şu an burada hastanede. Çökmenin hemen ardından ayağa kalktım bir iki adım attım düştüm. Ardından ekipler geldi bizi kurtardı." diye konuştu.

- "Çok korktum, öleceğimi düşündüm"

Yaşadığı şoku halen üzerinden atamadığını dile getiren Uçak, şöyle konuştu:

"Çok korktum, öleceğimi düşündüm. Enkazın altındayken yukardan sesler geliyordu 'kimse var mı?' diye. Biz de bağırdık, şükür geldi ve bizi kurtardılar. Enkaz altındaki bazı arkadaşlar bir boşluk bulup dışarı çıktı ancak ben ayağımda beton parçası olduğu için çıkamadım. Enkaz altından çıktıktan sonra büyük ağırı ve sızının yanı sıra bir sevinç hissettim. Kurtulduğum için mutlu oldum. Olağanüstü çaba gösteren tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Yetkililer bizden yakından ilgilendi, hepsine teşekkür ediyorum hepsinden Allah razı olsun. Şu an durumum iyi biraz ağrılarım var ama buna çok şükür."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladıAtatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı
PARTNER Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor! Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor!
GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldiGÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 10 Kasım Çarşamba

İmsak
05:32
Sabah
06:56
Öğle
12:16
İkindi
15:01
Akşam
17:26
Yatsı
18:44

Malatya Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Çarşamba

Anıl Eczanesi
Merkez
Gedik Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Yeni Çare Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı:

Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.