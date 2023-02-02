Malatya'da çöken binaya ilişkin davada mağdur ve tanıklar dinlenildi

Malatya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 9 Kasım 2021'de çöken 2 katlı binada tadilat yaptıran ve tutuksuz yargılanan işletmeci Hikmet D. ile mağdurlar İbrahim Uçak, Ali Seydi Felek, Duran İnan ile avukatlar hazır bulundu.

Hikmet D. savunmasında, "Mülk sahibinden izin alarak iş yerimi büyütmek istedim. Yaklaşık 7 ay tadilat sürdü. Binada kolon yoktu, yığma bina olduğu için 5 çelik kolonla güçlendirmek istedik. Fayansları söktüğümüzde binanın çürük olduğunu fark ettik, zaten o gün de çökme yaşandı. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin 60 yıllık taş yığma binayı çelik kolonla güçlendirmek istediğini, kasten bir taksiri bulunmadığını savunarak asli kusurun binanın denetimini yapmayan belediye olduğunu iddia etti.

Mağdurlardan Duran İnan, kahvehanede otururken binanın çöktüğünü, gözünü hastanede açtığını anlattı.

İbrahim Uçak ise çöken binanın enkazının altında kaldığını, ayağından yaralandığını, 3 ayrı operasyon geçirdiğini ve halen iyileşemediğini dile getirerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Ali Seydi Felek de olayda yaralandığını, halen sağlık sorunlarının devam ettiğini ifade etti.

Tanıkları da dinleyen mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, belediye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme ve araştırmada, Hikmet D'nin işlettiği iş yerinde yaptığı tadilat sırasında kolonları kesmesi nedeniyle binanın yıkıldığının tespit edildiği, olaydan sonra ifadesi alınan kişilerin de sanığın, iş yerinin tadilatı sırasında binaya ait üç kolonu kestirmiş olduğunu fark ettiklerini belirttikleri kaydediliyor.

İddianamede, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Hikmet D'nin "mala zarar verme" ve "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 1 ay 10 günden 9 yıla kadar hapsi isteniyor.

9 Kasım 2021'de Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan binada çökme meydana gelmiş, 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı.

Binanın çökmesiyle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, bir süre sonra da serbest bırakılmışlardı.

