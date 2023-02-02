YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da çöken binaya ilişkin davada mağdur ve tanıklar dinlenildi

Malatya'da çöken binaya ilişkin davada mağdur ve tanıklar dinlenildi

02.02.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da çöken ve enkazından 13 kişinin yaralı kurtulduğu binada çökme öncesi tadilat yaptıran işletmecinin yargılanmasına devam edildi.

Malatya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 9 Kasım 2021'de çöken 2 katlı binada tadilat yaptıran ve tutuksuz yargılanan işletmeci Hikmet D. ile mağdurlar İbrahim Uçak, Ali Seydi Felek, Duran İnan ile avukatlar hazır bulundu.

Hikmet D. savunmasında, "Mülk sahibinden izin alarak iş yerimi büyütmek istedim. Yaklaşık 7 ay tadilat sürdü. Binada kolon yoktu, yığma bina olduğu için 5 çelik kolonla güçlendirmek istedik. Fayansları söktüğümüzde binanın çürük olduğunu fark ettik, zaten o gün de çökme yaşandı. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin 60 yıllık taş yığma binayı çelik kolonla güçlendirmek istediğini, kasten bir taksiri bulunmadığını savunarak asli kusurun binanın denetimini yapmayan belediye olduğunu iddia etti.

Mağdurlardan Duran İnan, kahvehanede otururken binanın çöktüğünü, gözünü hastanede açtığını anlattı.

İbrahim Uçak ise çöken binanın enkazının altında kaldığını, ayağından yaralandığını, 3 ayrı operasyon geçirdiğini ve halen iyileşemediğini dile getirerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Ali Seydi Felek de olayda yaralandığını, halen sağlık sorunlarının devam ettiğini ifade etti.

Tanıkları da dinleyen mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, belediye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme ve araştırmada, Hikmet D'nin işlettiği iş yerinde yaptığı tadilat sırasında kolonları kesmesi nedeniyle binanın yıkıldığının tespit edildiği, olaydan sonra ifadesi alınan kişilerin de sanığın, iş yerinin tadilatı sırasında binaya ait üç kolonu kestirmiş olduğunu fark ettiklerini belirttikleri kaydediliyor.

İddianamede, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Hikmet D'nin "mala zarar verme" ve "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 1 ay 10 günden 9 yıla kadar hapsi isteniyor.

9 Kasım 2021'de Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan binada çökme meydana gelmiş, 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı.

Binanın çökmesiyle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, bir süre sonra da serbest bırakılmışlardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya’da yoğun kar yağışı ağaçları devirdiMalatya’da yoğun kar yağışı ağaçları devirdi
Samsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandıSamsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandı
Elazığ’daki kayıp kuzenler olayında şafak operasyonu: 12 kişi gözaltına alındıElazığ’daki kayıp kuzenler olayında şafak operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
İşletmeci Malatya duruşma

Malatya Namaz Vakitleri 3 Şubat Cuma

İmsak
06:00
Sabah
07:24
Öğle
12:45
İkindi
15:32
Akşam
17:57
Yatsı
19:16
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.