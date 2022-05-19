Malatya'da çöken duvarın altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Malatya'da metruk evin çöken duvarının altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'ndeki metruk evin duvarı çöktü.

Bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çöken duvarın altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralı 1 kişi de 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.



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