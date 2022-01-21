Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, çöp kamyonunun çarparak üzerinden geçtiği kadın yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, M.C. (39) idaresindeki çöp kamyonu, Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi'nde, buzlu zeminde kayarak aracın önüne düşen Rahime Eren'e (55) çarptı.

Kamyonun üzerinden geçtiği Eren'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevrede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, caddeyi ulaşıma kapattı.



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