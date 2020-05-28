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Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

MALATYA HABERLERİ  | 28.05.2020 12:38 | Son Güncelleme

Malatya’da, yeni tip korona virüs ( Covid-19) vaka sayısı artmaya başladı.Vali Aydın Baruş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Kurallara uyulmaması nedeniyle, son günlerde ilimizdeki Covid-19 vaka sayısı artmaya başladı.

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da, yeni tip korona virüs ( Covid-19) vaka sayısı artmaya başladı.
Vali Aydın Baruş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Kurallara uyulmaması nedeniyle, son günlerde ilimizdeki Covid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim” dedi. Baruş, "Maskeni tak, sosyal mesafeye dikkat et” diyerek uyarılarda bulundu.

17 kişi vefat etmişti
Vali Baruş, 21 Mart 2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasında, Malatya’da korona virüs nedeniyle 17 kişi vefat etmiş, 2 bin 646 vatandaş filyasyon çalışmaları kapsamında ekipler ve aile hekimleri tarafından takip edilmiş ve toplam 333 pozitif vaka tespit edilmişti.

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Malatya Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Bakan Eczanesi
Merkez
Cengiztopel Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Zeki Saraç Eczanesi
Merkez
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