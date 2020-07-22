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Malatya’da Covid-19 denetimleri arttırıldı

MALATYA HABERLERİ  | 22.07.2020 16:18 | Son Güncelleme

Malatya’da, İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda Covid-19 denetimleri arttırılarak, 105 farklı noktada 51 ekip 153 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen Covid- 19 Tedbirleri Kapsamındaki genelge gereğince 81 ilimizde 22Temmuz 2020 tarihinde yapılan denetimler Malatya İlimizde 105 farklı noktada 51 ekip 153 personelin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Malatya’da, İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda Covid-19 denetimleri arttırılarak, 105 farklı noktada 51 ekip 153 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen Covid- 19 Tedbirleri Kapsamındaki genelge gereğince 81 ilimizde 22Temmuz 2020 tarihinde yapılan denetimler Malatya İlimizde 105 farklı noktada 51 ekip 153 personelin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Sürdürülen "kontrollü sosyal hayat" döneminde Korona virüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi amacıyla Malatya Valiliğimiz yönetim ve koordinasyonunda şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları başta olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimi yapılmaktadır. Ayrıca taksiler, pazar yerleri, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park, piknik alanları gibi yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerlerinde denetimler gerçekleştirilmiştir” denildi.
Bu arada, denetim ekiplerinde emniyet birimlerinin yanında her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarının temsilcileri görev alıyor.

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