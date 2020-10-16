YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da Covit -19 denetimi

Malatya’da Covit -19 denetimi

MALATYA HABERLERİ  | 16.10.2020 17:32 | Son Güncelleme

Malatya’da Eylül ayı ortalarında düşüşe geçen yeni tip korona virüs vakaları bugünlerde tekrar artışa geçti.Malatya Valisi Aydın Baruş ve diğer yetkililer, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.Yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlar arasında mesafenin korunması, maske kuralına riayet ederek alışveriş yapılması hususları göz önünde bulundurulurken, içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat dönemi hakkında esnaf ve vatandaşlara bilgi verildi.Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Vali Aydın Baruş, “Şu anda hepimizin gördüğü gibi bugün hiç görmediğimiz kadar bir kalabalık var.

Malatya’da Eylül ayı ortalarında düşüşe geçen yeni tip korona virüs vakaları bugünlerde tekrar artışa geçti.
Malatya Valisi Aydın Baruş ve diğer yetkililer, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
Yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlar arasında mesafenin korunması, maske kuralına riayet ederek alışveriş yapılması hususları göz önünde bulundurulurken, içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat dönemi hakkında esnaf ve vatandaşlara bilgi verildi.
Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Vali Aydın Baruş, “Şu anda hepimizin gördüğü gibi bugün hiç görmediğimiz kadar bir kalabalık var. Havalarında güzel olması nedeniyle vatandaşımız dışarıya çıkıyor alışveriş için. Ancak özellikle uyarmak istiyorum. Bu kadar kalabalık iyi değil. Çünkü maske takma koşuluna şartına hemen hemen tamamı ile uyulduğunu görüyoruz. Ancak maskenin yanında sosyal mesafe çok önemli. Kalabalıkların içerisine girmemek önemli. Hastalığın bulaşma açısından burada ciddi bir konu. İnsanların gruplar halinde dolaştığını görmek bizi üzüyor” şeklinde konuştu.
Rehavet konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Baruş, ”Şu anda rehavet zamanı değil, çünkü hastalık tehlikesine atlatamadık. İlimizde Eylül ayının ortalarında özellikle sıkıntılı bir sürece girmişti. O günden bugüne bir rahatlamamız oldu. Hastanelere başvuran pandemi polikliniklerine başvuran vatandaş sayısı bir azalma olmuştu. Ancak son birkaç gündür tekrar vaka sayısında bir hareketlenme görüyoruz. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de böyle bir artış söz konusu. Dolayısıyla biz rehavet içerisine girersek bu artışların önüne geçemeyiz. Vatandaşlarımızdan ricamız alışverişi için rahat saatleri tercih etmeliler. Günüm öğle saatlerinde tercih etmemeli. Çünkü bu saatlerde caddeler çok kalabalık oluyor. Sosyal mesafeyi korumak mümkün olmuyor. İşi gücü olmayanlar lütfen evine dönsün. Bu kalabalıkları azaltmamız lazım. Yoksa önümüzdeki günler bizim için tekrar sıkıntılı bir sürece sokar” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı
30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı
Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Şehidin kardeşine kız istedi
Şehidin kardeşine kız istedi

Malatya Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:09
Sabah
06:30
Öğle
12:17
İkindi
15:24
Akşam
17:55
Yatsı
19:11

Malatya Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Akçınar Eczanesi
Merkez
Kadıoğlu Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yeni Malatyaspor, Olcay Şahan'ı transfer etti
Yeni Malatyaspor, Olcay Şahan'ı transfer etti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Türkü diyarında 500 beste
Türkü diyarında 500 beste
Başkan Cengiz’den "yol" vurgusu
Başkan Cengiz’den "yol" vurgusu
Belediye Meclisi’nde koronadan ölen İrfan Kaya anıldı
Belediye Meclisi’nde koronadan ölen İrfan Kaya anıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.